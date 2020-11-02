"اتحاد الصناعات" يطالب بتوسيع استيراد الأقطان قصيرة التيلة

طالب اتحاد الصناعات بالسماح باستيراد الأقطان قصيرة التيلة من مناشئ إضافية، بالإضافة إلى المناشئ الحالية والتي تتضمن ثمانية مناشئ، بما يسمح بتوافر القطن طوال العام دون عجز في موسم معين.

وطالب محمد السويدي، رئيس الاتحاد، بالاستيراد بنظام المناقصة الدولية، بعد حصر الاحتياجات، للحصول على أفضل سعر وأفضل جودة، فضلا عن تشجيع المزارعين على زراعة الأقطان قصيرة التيلة، والتعاقد معهم بشكل مسبق على الكميات التي تحتاجها المغازل من القطاعين العام والخاص، وتوفير المبيدات الحيوية اللازمة بأسعار ملائمة فضلا عن توفير البذور، وكذا توفير أكياس تعبئة الأقطان الجيدة وتنشيط دور الارشاد الزراعي وبناء القدرات لهيئة تحكيم واختبارات القطن بما يضمن الارتقاء برتبة القطن المصري وتحديد السعر مقابل الرتبة ليكون سعرا عادلا للمزارعين.

وقال بيان صادر عن اتحاد الصناعات، إن السويدي شارك في الاجتماع الأول للجنة المشكلة بموجب قرار الدكتور رئيس الوزراء رقم 1989 لسنة 2020 لدراسة التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج وكيفية تطويرها ووضع تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية وإبداء الرأي بشأن المصانع المزمع إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تكامل سلاسل القيمة لصناعة الغزل والنسيج في مصر، والتوسع في تصدير الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وترأس الاجتماع اللواء كامل عبدالرحمن هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، وشارك فيه ممثلون عن وزارة قطاع الأعمال ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، ومركز البحوث الزراعية.

وانتهي الاجتماع مع عدد من التوصيات منها حصر تحديات زراعة القطن وكيفية التغلب عليها وبحث مقترحات مساندة القطن المصري وحصر الطاقات الانتاجية للمصانع العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج سواء قطاع عام أو خاص وحصر الاحتياجات الفعلية من الألياف النسيجية المحلية والمستوردة علي أن يتم تنفيذ تلك التوصيات من خلال البيانات المتوفرة لدي الجهات المشاركة كل فيما يخصه.