قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع وزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام، لبحث آليات زراعة القطن طويل التيلة وتصنيعه، لتخفيض فاتورة استيراد الملابس القطنية من الخارج.

وبحث مدبولي مع وزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبوستيت، سبل زراعة القطن طويل التيلة، ورؤى زيادة المساحات الزراعية من القطن قصير التيلة، الذي تستورد مصر 2 مليون قنطار منه سنويًا.

وعن اجتماع رئيس الوزراء بوزيري المالية والتخطيط، قال "سلطان" إن الدولة مهتمة بتنمية الصعيد لرفع مستوى التنمية به والتنافسية داخله و"الاجتماع كان لمراجعة برنامج التنمية المحلية في الصعيد واستعراض المرحلة الأولى منه، حيث أن قيمة المشروعات 1.6 مليار جنيه بقنا، و1.3 بسوهاج سواء مشروعات صحية أو بيئية أو بيطرية أو تجارية لتنمية المناطق ورفع كفاءتها حتى يكون الصعيد به صناعات".