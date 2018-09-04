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نقيب الزراعيين: مصر تزرع سنويا 1.7 مليون فدان فواكه

نقيب الزراعيين: مصر تزرع سنويا 1.7 مليون فدان فواكه

سقوط 17 قتيلا في تصادم بين قطارين في أنجولا

سقوط 17 قتيلا في تصادم بين قطارين في أنجولا

ترودو: لا اتفاق حول نافتا إذا لم يتضمّن آلية لفضّ النزاعات التجارية

ترودو: لا اتفاق حول نافتا إذا لم يتضمّن آلية لفضّ النزاعات التجارية

"LTC" تعلن إغلاق القناة اعتبارا من الغد: "يوم أسود"

"LTC" تعلن إغلاق القناة اعتبارا من الغد: "يوم أسود"

نقيب الفلاحين: "قالوا لنا ازرعوا ذرة وهنشتريه منكم وماشتروش"

نقيب الفلاحين: "قالوا لنا ازرعوا ذرة وهنشتريه منكم وماشتروش"

إعلان حالة الطوارئ ووقف حركة الملاحة الجوية في أسوان بسبب عاصفة ترابية

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"الأرصاد": احتمالية سقوط أمطار غدا.. والعظمى بالقاهرة 35

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قانونيون يوضحون عقوبة المتهم في واقعة "سيمون بوليفار": تصل إلى الإعدام

بالصور| جولة في "عروس آسيا الوسطى" قبل زيارة السيسي لها

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"صاحب السعادة".. ممرض يستقبل الأطفال بالغناء: العلاج النفسي أهم

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بعد فوز مصر بجائزة "الأيوا".. معلومات عن الاتفاقية المانحة لها

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إجازات للموظفين فى أعياد ميلادهم ومحفزات مستمرة لـ«بيئة عمل أفضل»

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