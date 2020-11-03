أهداف المركز المصري الألماني للهجرة الشرعية.. تمويله 2 مليون يورو

يعتبر التعاون المصري الألماني يعد أحد النماذج الناجحة للتعاون مع شركاء التنمية، وتصل محفظة التعاون الجارية مع الجانب الألماني نحو 1.7 مليار يورو، تتوزع ما بين مساهمات مالية ودعم فني وقروض ميسرة، يتم استخدامها في تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات الطاقة المتجددة وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الطلبة، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، بما يحقق أجندة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد تم التعاون بين مصر وألمانيا على إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، والذي يعتبر الأول من نوعه في مصر حيث يعمل على تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة، ويرصد التقرير التالي أهداف المركز:

* 2 مليون يورو تمويل المركز وخرج إلى النور نتيجة لتضافر جهود عدد من الوزارات

* الهدف من إنشاء مثل هذا المركز هو تأكيد أن مصر مع الهجرة الآمنة وليس الهجرة غير الشرعية

* سيتم من خلال المركز طرح فرص العمل المتاحة في ألمانيا ومن ثم مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لمواءمة متطلبات سوق العمل الألماني

* دور المركز في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في ضوء المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

* المركز يوفر معلومات شاملة عن سوق العمل الألماني؛ حيث إن الهدف الأساسي من المشروع هو المساهمة في تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج بما يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية.

* المركز سوف يقوم بتقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري؛ حيث يقوم المركز بإعلامهم وإسداء المشورة لهم بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في مصر والخارج.