"المهندسين" تبدأ خطة ميكنة خدمات أعضائها بمشروع الرعاية الصحية

بدأت نقابة المهندسين أولى خطوات التحول الرقمي الشامل بمشروع الرعاية الصحية، حيث تمت الموافقة على ميكنة المشروع باستخدام البطاقة الذكية.

وكانت هيئة مكتب النقابة، قد ناقشت في وقت سابق ملف التحول الرقمي وإتمام مشروع التحول الرقمي الشامل لأنظمة النقابة الإدارية والمالية والفنية، وكل الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء وإعداد شبكة معلومات كاملة لشعب النقابة وأنشطتها العلمية.

ووافق مجلس نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، أمس، على البدء في تنفيذ مشروع منظومة ميكنة الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم باستخدام البطاقة الطبية الذكية، والتي تحتوي على "كول سنتر 24/7، وبورتال طبي للجهات العلاجية والبطاقة الطبية الذكية اللاتلامسية NFC، وتطبيق الهواتف الذكية"، ما يسهل الحصول على الخدمة لحظيًا بموجب هذه البطاقة.

وأكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بحسب بيان له، على حرص مجلس النقابة الشديد على تقديم الخدمات لأعضائها بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي باكورة الخطوات التي تتمثل في مجموعة من التقنيات الخدمية التي سيتم تفعيلها قريبا، للمساهمة في التحول الرقمي الشامل.

وكانت لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، عقدت اجتماعا لها برئاسة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بعد إعادة تشكيلها على إثر انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها النقابة.

وبحسب بيان للنقابة كشفت مناقشات اللجنة عن قرب تكوين نقابة تكنولوجية في مصر تضم في عضويتها خريجي كليات التكنولوجيا والحاسبات والمعلومات، وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا تحفظهم على اللجوء لاختبار "FE" مؤكدين أنه اختبار خاص بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها ويرتبط بمناهجها الدراسية ولا يفضل أن يكون هو المعيار الذي نحتكم إليه في مصر لتقييم خريجي كليات الهندسة في مصر.

وأكدت اللجنة على ضرورة ربط التعليم الهندسي بالصناعة والتوسع في تدريب طلبة كليات الهندسة، وحذرت من فتح الباب على مصراعيه أمام طلبة التعليم الفني نظام السنوات الخمس للالتحاق بكليات الهندسة والمعاهد الخاصة دون خضوعهم لأي اختبارات مسبقة، كما قررت اللجنة التنسيق الكامل والشامل مع الجهات المعنية بالتعليم الهندسي في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.