آخر أخبار مصر.. الثقافة تؤجل معرضا للكتاب وفتح "علاج المهندسين"

استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، فإنها تحرص على إطلاع جمهورها على آخر الأخبار وذلك من خلال خدمة "آخر أخبار مصر"، التي تضم أبرز الأخبار الخدمية التي يهتم بها المواطنون وتمس حياتهم اليومية، سواء كانت تتعلق بالطقس أو التموين أو الإسكان أو التعليم، أو أسعار السلع، على النحو التالي:

الرئيس السيسي يفتتح متحف شرم الشيخ

افتتح، صباح اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي متحف شرم الشيخ، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والوفد السعودي برئاسة الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

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"الوطنية للانتخابات": النتيجة النهائية للمرحلة الأولى غدًا

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى التى ضمت 14 محافظة غداً الأحد بعد انتهاء التصويت والفرز الخاص بها الأسبوع الماضى، فيما تصاعدت الدعاية الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية التى تضم 13 محافظة قبل ساعات قليلة من بدء الصمت الانتخابى المقرر له غداً.

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الفصل النهائي حال تجاوز الطالب نسبة الغياب دون عذر قهري

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق الفصل النهائي من المدرسة على أي طالب يتجاوز مدة الغياب القانونية دون وجود عذر قهري لغيابه.

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"الإسكان" تفتح منافذ جديدة للرد على استفسارات الراغبين في وحداتها

قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فور الإعلان عن توفير 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودي ومتوسطي الدخل: "فوجئنا بسيل من التساؤلات حول كيفية التقديم، وضوابط وشروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي"، مشيرة إلى أن الصندوق قرر فتح العديد من النوافذ المختلفة للإجابة عن أسئلة المصريين الراغبين في التقديم لحجز الوحدات السكنية، المزمع طرح كراسات شروط حجزها بمكاتب البريد الإلكتروني بداية من الأحد المقبل.

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وزارة الثقافة تؤجل معرض الأوبرا للكتاب: تفاديًا للزحام

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي تأجيل معرض الأوبرا للكتاب، والذي كان مقررًا افتتاحه غدًا الأحد إلى النصف الثاني من الشهر ذاته، بالبارك الخاص بدار الأوبرا المصرية.

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حكم نهائي بتعيين 1590 كاتبًا بالنيابة الإدارية

قضت الدائرة العاشرة عليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة والصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بإلغاء القرار 203 لسنة 2017 والمتضمن سحب القرار 260 لسنة 2017 والمتضمن تعيين مايقارب 1590 بدرجة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية.

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فتح باب الاشتراك بمشروع علاج المهندسين وأسرهم اليوم حتى 28 فبراير

أعلنت النقابة العامة للمهندسين فتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2021، وذلك بدءًا من اليوم حتى يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021.

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مصر والعراق توقعان 15 اتفاقية تعاون في أول "لجنة مشتركة" منذ 31 عامًا

وقع عدد من الوزراء والمسئولين بالحكومتين المصرية والعراقية، 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين البلدين الصديقين.

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