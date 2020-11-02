التحفظ على 6 أطنان منظفات في مصنع غير مرخص بكفر الشيخ

كشفت الرقابة التموينية بكفر الشيخ، وجود مصنعًا غير مرخص، بدائرة مركز الحامول، تخصص في صناعة الصابون السائل والمنظفات الصناعية غير المطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، وجرى التحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أصدر توجيهاته لرجال الرقابة التموينية، بشن حملات موسعة لتشديد الإحكام والرقابة علي الأسواق وضبط المصانع المخالفة بدوائر مراكز المحافظة.

وتمكنت حملة من الرقابة التموينية بكفر الشيخ، اليوم، ضمت رضا داود، وحمدي النوساني، ورضا صلاح، مفتشي جهاز الرقابة بالمديرية، من ضبط مصنع" بير سلم" بقرية التفتيش بدائرة مركز الحامول، يقوم بانتاج الصابون السائل ومواد التنظيف دون تصريح، ويقوم بتزوير علامات تجارية لمنتجات شهيرة بالأسوق، مستخدما مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، ويقوم بتعبئة منتجاته داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية وطرحها للبيع في الأسواق لجمهور المستهلكين ما يسبب أضرارًا صحية وأمراض جلدية لمستخدميها.

وتحفظت الحملة على 6530 كجم منظفات ومواد خام لاستخدامها في تصنيع المنظفات الصناعية، وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر 3033 لسنة 2020 جنح أ. د .ط. مركز الحامول، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

كما نجحت الحملة في ضبط 46 عبوة مبيدات زراعية سعة " لتر"، منتهية الصلاحية، داخل أحد محال بيع المبيدات الزراعية، بدائرة مركز الحامول، وتم التحفظ علي الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 3034 لسنة 2020 جنح أ د ط، وجارٍ العرض علي النيابة لتولي التحقيق.