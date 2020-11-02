مرشح "الشعب الجمهوري" في سوهاج: سأقدم كشف حساب سنوياً حال فوزي.. وجاهز للمساءلة

قال نشأت فؤاد عباس، مرشح حزب الشعب الجمهورى، الذى يخوض جولة الإعادة بالدائرة الرابعة بسوهاج، ومقرها مركز طهطا، إن الاهتمام بالتعليم والصحة واستكمال البنية التحتية فى دائرته، ومشروعات الصرف الصحى، على رأس أولوياته حال فوزه فى جولة الإعادة، مشيراً فى حواره مع «الوطن» إلى أن هناك تدنياً فى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة فى الوحدات الصحية، ويجب تطويرها بشكل سريع، وتوفير الكوادر الطبية والتمريض والمستلزمات الطبية، لتلك الوحدات. وأوضح «عباس» أن قطاع التعليم يحتاج أيضاً إلى تطوير مستمر مع توزيع عادل للمدرسين على مستوى مدارس المحافظة.

توزيع المدرسين بشكل عادل على مدارس المحافظة وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات وإمدادها بالمعدات اللازمة

ما أهم المشكلات التى تعمل على حلها فى حال فوزك فى الإعادة؟

- مشكلات الدائرة التى تضم «طهطا وطما وجهينة» كثيرة، فنحن بحاجة إلى التوسع فى إقامة المدارس الحكومية لأن هناك كثافة مرتفعة فى الفصول، ما قد يؤدى إلى انخفاض نسبة التحصيل فى المدارس، ويجب ألا تزيد الكثافة فى الفصول على 40 طالباً لجميع المراحل الدراسية، كما يجب العمل على صيانة المدارس المتهالكة بشكل سريع وإمدادها بالأثاث المناسب، ويجب العمل على توزيع المدرسين بشكل عادل على مستوى مدارس المحافظة، وتطوير الوحدات الصحية المنتشرة فى الدائرة، التى لا تقدم خدمات تليق بالمواطنين وأصبحت خدماتها مقتصرة على التطعيمات فقط، وكذلك المستشفيات وإمدادها بالمعدات اللازمة، كما يجب توفير الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية.

وماذا عن المرافق والبنية الأساسية؟

- هناك مناطق كثيرة فى الصعيد، لم يدخلها الصرف الصحى، وسأعمل على توصيل تلك الخدمات لجميع القرى فى الدائرة، كما يجب الإسراع فى رصف الطرق المتهالكة، والعمل على تطوير المنطقة الصناعية بغرب طهطا، وكذلك الاهتمام بالصناعات الحرفية التى تتميز بها سوهاج، وأعمل على توصيل خدمات مياه الشرب إلى كل المناطق المحرومة فى الدائرة، ويجب تغيير مواسير المياه القديمة التى مر عليها فترات كبيرة من الزمن، وأصبحت تتسبب فى تلوث المياه الواصلة للأهالى. وأعدهم بأن أظل فى خدمتهم والعمل على تلبية مطالبهم، وأطالبهم بمحاسبتى ليس عقب انتهاء ٥ سنوات مدة دورة المجلس بل كل عام، وأتعهد بأن أقدم لهم كشف حساب سنوياً بما تم إنجازه، وأنا أقول للمواطنين انتخبونى ومستعد للمساءلة والمحاسبة فى أى وقت.

ما أبرز القوانين التى يمكن أن تناقشها فى المجلس؟

- لدىّ فلسفة وقناعة خاصة بى فى مشروعات القوانين، ولا يمكن أن أدلى برأيى فى قانون أو أطالب بتعديل مادة إلا إذا تم إجراء حوار حولها مع أبناء دائرتى وسأعمل على إشراك أبناء دائرتى الذين انتخبونى فى أى قرارات أتخذها وسيكون ذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى وعمل حوارات مجتمعية وما يتفق عليه أبناء الدائرة يتم تنفيذه.

كيف تتمكن من إتمام جولاتك رغم أن مساحة الدائرة كبيرة مقارنة بدوائر أخرى؟

- دائرة طهطا من الدوائر الكبيرة فى المحافظة، ما يستلزم بذل جهد مضاعف وعاوننى فى جولاتى أفراد عائلتى وأصدقائى المخلصون ولله الحمد أنا أرتبط بعلاقة صداقة ونسب ومصاهرة مع عدد كبير من عائلات الدائرة، كما أننى دائماً ألتقى بهم فى المناسبات، ورغم اتساع الدائرة إلا أنها ليست دائرة جديدة بالنسبة لى، فأنا أعرف جيداً العائلات فى الدائرة، إضافة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت لها دور كبير فى التواصل بين المواطنين وخاصة مع أزمة كورونا.

كيف ترى فرص المرشحين عن حزب الشعب الجمهورى فى سوهاج؟

- حزب الشعب الجمهورى تأسس حديثاً مقارنة بباقى الأحزاب، إلا أنه يسير بخطى ثابتة، فالحزب لا يدفع بمرشحين فى الانتخابات إلا إذا علم أنهم ينافسون بقوة على المقاعد، ولقد تم ترشيح ٣ مرشحين فى انتخابات البرلمان بسوهاج خرج منهم مرشح من الجولة الأولى ويخوض اثنان جولة الإعادة.

كيف ترى شكل المنافسة بينك وبين المرشحين فى الدائرة؟

- يخوض جولة الإعادة معى خمسة مرشحين وجميعهم لهم تاريخ وبينهم ٣ نواب فى البرلمان والمنافسة بيننا شريفة، وكل مرشح يعمل على تقديم برنامج انتخابى يلبى طموح وتطلعات أبناء الدائرة، وأعترف أن المنافسة قوية وليست سهلة، لكننى كلى ثقة فى الحصول على أصوات تؤهلنى للفوز بالمقعد، نظراً لما ألاقى من محبة من أبناء الدائرة، وعندما أقول دائرتى فأنا أقصد «طهطا، طما، جهينة».

البرنامج الانتخابي

لا أعتمد على برنامج انتخابى ثابت، ومطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم، على رأس أولوياتى، وهناك قطاعات يجب العمل على تطويرها بشكل سريع مثل الصحة والتعليم، كما يجب العمل على رصف الطرق وتوصيل مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى كما يجب العمل على إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل عن طريق تنظيم ملتقيات للتوظيف، فضلاً عن تشجيع الشركات التى تعمل فى سوهاج، خاصة أن لدينا ٤ مناطق صناعية تحتاج إلى عدد كبير من العمالة.