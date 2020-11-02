صور.. قبلة من هاني سعد على رأس درة في حفل زفافهما

على نغمات إحدى أغنيات الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، بدأت وقائع حفل زفاف الفنانة التونسية درة على رجل الأعمال المصري هاني سعد فى مدينة الجونة.

الفرح مقتصر على عدد قليل من الفنانين وأصحاب الزوجين، في حين اختفت وسائل الإعلام تماما من حفل الزفاف، ولم تعلن "درة"، عن أى تفاصيل للحفل وتركتها مفاجأة.

علمت "الوطن"، أن حفل الزفاف سيكون فى أحد أهم فنادق مصر والوطن العربي، وهو فندق خاص لمالك مدينة الجونة سميح ساويرس، كما أنه يعد الملجأ الرئيسي لعائلة ساويرس والشخصيات الـ "VIP"، حيث لا يتم الحجز فيه لأي شخص يزور الجونة، ولا يتضمن غرفا عادية، حيث جميع غرف الفندق عبارة عن سويت وشقق فندقية، كما لا يتضمن ريسبشن كبيرا كالعادة فى باقي الفنادق.

وكان الفندق خلال فترة مهرجان الجونة، السكن الرئيسي لنجيب ساويرس وسميح ساويرس، بالإضافة للنجوم الهامة أمثال عمرو دياب، ومن قبل عادل إمام وهند صبري وأحيانا الفنانة يسرا.

كما أنه هو الفندق الذى أقام فيه الفنان العالمي سلفستر ستالوني، حين زار الجونة، سابقا هو والفنان مينا مسعود.

استعانت الفنانة التونسية درة، بآية من الكتاب المقدس لإعلان زفافها فكتبت: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

والآية من إصحاح متى الرسول وتقول الآية: "إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ".

وفي لقاء سابق لها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc" عبرت الفنانة التونسية درة، عن عدم اهتمامها بالزواج وارتداء فستان الفرح، قائلة، "ارتديت فساتين زفاف كثيرة في الأفلام والمسلسلات، لو لبسته في الحقيقة مش هيبقى جديد عليا يعني، أنا لحد دلوقتي مقابلتش فارس أحلامي، لا قابلت فارس ولا قابلت أحلام".