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أول فيديو لحفل زفاف درة وهاني سعد بعد ساعات من عقد قرانهما

كتب:

خالد فرج
07:14 م | الإثنين 02 نوفمبر 2020
درة وهاني سعد

درة وهاني سعد

تداول رواد تطبيق "إنستجرام" أول مقطع مصور للفنانة التونسية درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد من حفل زفافهما المقرر انطلاقه، بعد قليل، بمدينة الجونة الساحلية، بحضور عدد من أصدقاء العروسين داخل الوسط الفني وخارجه.

وكانت درة قد احتفلت بعقد قرانها على سعد قبل ساعات، ونشرت صوراً من جلسة التصوير التي جمعتها بعريسها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، واستعانت بآية من الكتاب المقدس للإعلان عن هذه المناسبة السعيدة قائلة: ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان.

وحضر عقد القران الفنان أحمد السقا والفنان شريف رمزي وعدد من أصدقاء درة المقربين.

وكان آخر ظهور لدرة في حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضية، حيث تغيبت عن حضور حفل الافتتاح وكافة الفعاليات بسبب انشغالها بتجهيزات حفل زفافها وتوجيهها الدعوات التي اقتصرت على أصدقائها المقربين داخل الوسط الفني وخارجه.

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