النيابة توضح: لماذا لم يحبس طفل المرور؟

كشفت النيابة العامة، عن أسباب عدم حبس نجل القاضي الشهير بطفل المرور، وإيداعه دار ملاحظة تابعة لوزارة التضامن، في حين شمل قرار الحبس أصدقائه الأربعة.

وأوضحت النيابة: لا يحبس احتياطيا، الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة، إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع، وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع، ما لم تأمر المحكمة بمدها، وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه، أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه، وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.