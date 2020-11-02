عاجل.. القضاة عن طفل المرور: لا توجد وظيفة تؤثر في محاكمة أي فعل مؤثم

تابع مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ما تم نشره بشأن إحدى الوقائع التي تضمنت تصرفات وأفعالا غير مسئولة من أحد الأطفال، وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع.

وقال "نادي القضاة"، في بيان رسمي صادر عنه منذ قليل: "يؤكد نادي القضاة أن سيادة القانون هي إحدى أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية، ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور، وسيادة القانون، ولا يوجد رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر في سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها".

وتابع: "ونادي قضاة مصر إذ يرفض التصرفات التي صدرت من الطفل، والتي تستوجب المحاسبة والتقويم والرقابة، ولكنه في الوقت ذاته يؤكد أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة كفئة من فئات المجتمع".

ويستنكر نادي القضاة، رغم إدانته الواقعة، اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاء وإذكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة العامة.

وتابع: "ويهيب بجموع الشعب المصري الحفاظ على صون مكانة القضاء، والذي سيظل حصن العدالة، وملاذ كل مظلوم".