الأزهر: هجوم جامعة كابول تتبرأ منه الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية

أدان الأزهر الشريف بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول، اليوم الاثنين، وأسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين.

وأكد الأزهر، أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤكد خسة مرتكبيها وتجردهم من كل معاني الإنسانية، وأن هذه الجماعات تسعى في الأرض فسادا وتقتل الأبرياء لأغراض دنيئة، ترفضها كل نفس سوية، وتبرأ منها الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأفغانستان، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أدان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول بأفغانستان، وأدى إلى مقتل نحو 20 طالبًا، وإصابة العشرات بإصابات متفرقة.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيانه الذي أصدره اليوم الاثنين، أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للجامعات وأماكن تلقي العلم، وللأبرياء في العالم؛ يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

وشدد مفتي الجمهورية على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، فما بالنا بالاعتداء على طلبة العلم! مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة، أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبًا، ولأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الأليم‏، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.‏