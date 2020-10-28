شيخ الأزهر: نحتفل بتجلي الإشراق الإلهي على الإنسانية جمعاء

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الملوك والحكام والشعوب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكّدًا أنَّ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس احتفالًا بمجرد شخص بلغ الغاية في مدارج الأخلاق العليا ومراتب الكمال القصوى.

وأضاف "الطيب" خلال احتفالية المولد النبوي: "نحتفل بتجلي الإشراق الإلهي على الإنسانية جمعاء وظهوره في صورة رسالة إلهية ختمت بها جميع الرسالات، وكلف بتبليغها للبشرية نبي خاتم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولم يتركها حتى وضعها على محجة الحق والخير والجمال، وحذرها من الهوان والمذلة إن هي انحرفت إلى طرق أخرى لا ترجع إلا إلى هلاك محقق ودمار مؤكّد".

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، بمشاركة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين.