"كرتونة" مواد غذائية موقعة من ترامب لأمريكيين قبل ساعات من الانتخابات

"صناديق مليانة فراخ ولحمة وبيض وفاكهة وكل خيرات الدنيا".. هكذا تصف حبيبة عبدالعال الطالبة ببرنامج إدارة المشاريع بجامعة أوهايو الأمريكية، ما وجدته داخل صندوق يحمل خطابا موقعا من "سيد البيت الأبيض"، والمرشح الجمهوري دونالد ترمب، وذلك قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الأمريكية 2020 في 3 نوفمبر.

وتروي حبيبة لـ"الوطن"، أنها تلقت بريدا إلكترونيا، موجها للطلبة في جامعة "أوهايو"، يخبرهم بتوزيع صناديق (كراتين) طعام طازج خال من المبيدات، فقررت اصطحاب زملائها لموقع التسليم، لتجد أمامها طابورا ضخما من السيارات، في انتظار استلام الصندوق، الذي احتوى على خضراوات وفواكه طازجة وبيض ولحوم، وخطاب موقع من البيت الأبيض، ومن المرشح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترامب، موجه إلى الأُسر الأمريكية.

يشار إلى أن ولاية "أوهايو"، صوتت في انتخابات عامي 2008 و2012 لصالح الديمقراطي باراك أوباما، بينما صوتت لترامب في انتخابات 2016.

رسالة ترامب داخل "كراتين" الأغذية للأمريكيين

الخطاب الممهور بتوقيع البيت الأبيض وترامب، الذي كان داخل صناديق المواد الغذائية جاء فيه: "عائلتي العزيزة، كرئيس، حماية صحة ورفاهية مواطنينا هي إحدى أولوياتي القصوى.. وكجزء من استجابتنا لفيروس كورونا، أعطيت الأولوية لإرسال الأطعمة المغذية من مزارعينا إلى العائلات المحتاجة في جميع أنحاء أمريكا".

ويخوض الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، الانتخابات الرئاسية أملا في ولاية ثانية، لكن استطلاعات الرأي زادت من توتر حملته الانتخابية، بعد تقدم منافسه جو بايدن بشكل قوي على الصعيد الوطني، ويتقدم المرشح الديمقراطي ونائب الرئيس السابق على ترامب، بنسبة 51% مقابل 43% في أحدث استطلاع أجرته "رويترز/ إبسوس"، في 29 أكتوبر المنتهي.

ويقول ترامب في خطابه للأسرة الأمريكية، إن الولايات المتحدة سلمت 50 مليون صندوق طعام إلى العائلات والأسر الأمريكية، متعهدا بمواصلة "تقديم الخدمات لمن هم في أمس الحاجة إليها خلال هذا الوقت الصعب".

أوهايو ولاية حاسمة في الانتخابات الأمريكية

وفي ولاية أوهايو تشير استطلاعات الرأي إلى تقارب بين المرشح الديمقراطي بايدن، والمرشح الجمهوري ترامب، التي يمثلها 18 مندوبا في المجمع الانتخابي. ويحتاج المرشح للفوز بالرئاسة الأمريكية إلى أصوات 270 من 538 مندوبا يشكلون إجمالي أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات الخمسين.

وأظهر آخر استطلاع للرأي في ولاية أوهايو، تقدما للرئيس ترامب على منافسه بايدن، بأقل من 1%، الأمر الذي يجعلها من الولايات الحاسمة في السباق نحو البيت الأبيض.

ونفذت الولايات المتحدة مؤخرا، برنامج إغاثة يهدف لشراء الفائض الزراعي من المزارعين المحليين ومربي الماشية، الذين تضرروا بشدة بعد اضطراب سلاسل التوزيع بفعل جائحة كورونا المستجد، واضطروا إلى التخلص من منتجاتهم الزراعية، وسكب الحليب في المصارف، ووصل الأمر لقتل الماشية قتلا رحيما.

ويعمل البرنامج على إعادة توجيه هذه المنتجات إلى الأسر الأمريكية الفقيرة المتضررة من جائحة كورونا.

ويعود تراجع ترامب في استطلاعات الرأي في جانب منه، إلى تآكل الدعم من مكونين كبيرين من قاعدة ناخبيه، التي منحته سابقا الفوز، وهما المواطنون "البيض" الذين لا يحملون شهادة جامعية، وأيضا فئة كبار السن، وكذلك رفض المواطنين طريقة تعامله مع جائحة كورونا التي أصبحت القضية المهيمنة في السباق.