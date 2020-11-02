بعد أزمة منشور "بـ 100 وش".. كاملة أبوذكري في حفل زفاف درة وهاني سعد

أغلقت المخرجة كاملة أبوذكري صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، بعد ساعات من منشورها الذي هاجمت خلاله عدد من أبطال مسلسلها الأخير "بـ 100 وش"، واتهمتهم بالغرور، بعد نجاح العمل في رمضان الماضي، حيث لاقى المنشور تداولاً واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار اختفاء أبو ذكري من موقع "فيس بوك"، تساؤلات الجمهور، إلا أن مصادرنا أكدت أن المخرجة تحضر حاليا، حفل زفاف الفنانة التونسية درة، على رجل الأعمال هاني سعد بمدينة الجونة، وذلك بعد دعوتها من العروس، انطلاقاً من علاقة الصداقة التي تجمعهما منذ تعاونهما في مسلسل "سجن النسا" قبل أعوام عدة.

ويشهد حفل الزفاف، حضور كل من أحمد السقا، بشرى وخطيبها رجل الأعمال سالم هيكل، ومحمد جمعة ومي كُريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن وغيرهم.

واحتفلت درة بعقد قرانها علي هاني سعد، اليوم الأثنين، بمدينة الجونة الساحلية، ونشرت صوراً من جلسة التصوير عبر صفحاتها بمواقع التواصل، وعلقت عليهم قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وتلقت درة تهاني عدد من أصدقائها داخل الوسط الفني، أبرزهم لطيفة، لقاء الخميسي، نادية الجندي، حسن الرداد، هند صبري ونسرين إمام.

وكان آخر ظهور للفنانة درة كان في حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضية، حيث حرصت علي حضور الحفل بعد تغيبها عن الافتتاح وفعاليات المهرجان لأول مرة منذ انطلاقه، وذلك لانشغالها بالتجهيز والترتيب لحفل زفافها والإشراف بنفسها علي إعداد دعوات الضيوف من داخل الوسط الفني وخارجه، بخاصة وأنها قررت منع وسائل الإعلام من تغطية فرحها دون إبداء أسباب.