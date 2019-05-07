قال الفنان خالد سليم، إن كل مخرج عمل معه أخرج منه شيئا جديدا، مشيرًا إلى أن المخرجة كاملة أبو ذكري كانت "وش الخير" عليه في فيلم "سنة أولى نصب" والذي يعتبر أولى تجربة له.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن المخرج أحمد صقر في مسلسل "أوان الورد" أخرج منه أشياء جديدة.

وتابع: "اشتغلت موجة حارة مع المخرج محمد ياسين عن سيناريو مريم ناعوم لرواية لأسامة أنور عكاشة، وكان شغلنا في المسلسل تحفة فنية"، موضحًا أن "محمد سامي برضه أخرج مني كل جديد في مسلسل حكاية حياة".