مصطفى درويش بعد منشور كاملة أبو ذكري: فيه حقد وتطبيل من شوية ممثلين

أعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن غضبه من الفنانين الذين هاجموا أبطال مسلسل "بـ100 وش"، بعد منشور المخرجة كاملة أبو ذكري، بشأن غرور بعض أبطال المسلسل.

وكتب "درويش": فيه شويه غل وحقد وتطبيل بان من شوية ممثلين في بوستاتهم عن المشكلة انما إيه حاجة تقرف اوي والله.. بس حلو ده".

ليرد عليه الكاتب محمد سيد بشير: "بقولك إيه يابرنس عشان أنا مضايق من الحوار ده لولاكم مكنش فيه حاجة اسمها 100 وش ونجاح 100وش مستمر عشانكم وأنتم اللي خليتوا المسلسل عايش لحد النهارده مش حد تاني".

ورد درويش: "الحمد لله يا بشير والله وحلو إن اللي بيفهموا زيك كده كتب رأيه أحسن إحنا طلعونا علي المدبح كله بقي ماشاء الله متواضع وبيطبل علشان يمكن ياخد مكان اللي هيمشي في الجزء التاني".

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري هاجمت ممثلي مسلسلها "بـ100وش" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "عرفت وسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش) بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت: "عايزة أقولكم خسارة الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها".

واختتمت كاملة: "الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

يذكر أن مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.