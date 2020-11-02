"الوزراء": الأربعاء تحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية ولا عودة للشيشة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس سيعلن الأربعاء المقبل، عن الخطة المقترحة من وزارة التنمية المحلية الخاصة، بإغلاق المحال التجارية والمقاهي، والتي ستكون في الغالب الساعة 12 منتصف الليل للمقاهي والمطاعم وتبدأ من العاشرة مساء لبعض الأنشطة، مع زيادة ساعات العمل المتاحة في المدن السياحية.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "ON"، أن أوقات الإغلاق ستبدأ من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة مع إمكانية الزيادة حتى الواحدة صباحا في فصل الصيف، مع استثناء الصيدليات والسوبر ماركات من هذه المواعيد، وفق الخطة المقترحة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا حديث من قريب أو بعيد عن عودة "الشيشة" إلى المقاهي في ظل توقعات بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أنه "ضد المنطق، الحديث عن عودة الشيشة وبنتكلم عن موجة ثانية"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن سبب الإغلاق للمقاهي هو عودة الهدوء والسكينة للشارع المصري، لأن المقاهي تسبب إزعاجا للسكان والطلبة الذين يسكنون قريبا منها وإغلاقها أمر "آدمي" سيتم تطبيق نفس الأمر على الورش الحرفية التي تتواجد في أماكن سكنية مع عدم تطبيق ساعات الإغلاق المبكرة للورش الموجودة في أماكن حرفية مثل الحرفيين أو بعيدة عن أماكن سكنية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قوات إنفاذ القانون ستتعامل مع الشباب الذين يتجمعون على "النواصي" من خلال سياراتهم لتناول الشيشة ويستخدمون كلاكسات السيارة لإزعاج السكان.