بعد نشر "الوطن" قصتها.. "مساء dmc" يعرض تقريرا عن "أم دنيا"

عرض برنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "dmc"، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "أم دنيا.. 30 عاما من الكفاح والعمل بذراع واحدة"، يتناول قصة حياة سيدة تدعى عايدة عبدالغفار عبدالحميد، وتلقب بـ"أم دنيا"، وتبلغ من العمر 51 عامًا، أم لبنتين.

وتعرضت السيدة لحادث منذ صغرها تسبب في فقدان ذراعها اليسرى، ثم تزوجت وكافحت مع زوجها.

وأوضحت أم دنيا، أنها فقدت ذراعها أثناء اللعب مع صديقات الطفولة إذ سقطت أسفل جرار.

وأشارت إلى أن زوجها توفى منذ عامين، وتزوجت ابنتها الكبرى، أما ابنتها الأصغر فهي تدرس بشهادة الدبلوم: "بطلع اشتغل عشان ممدش إيدي لحد وعشان أجيب قرشي من عرق جبيني وأقدر أصرف على البنت اللي معايا".

وأردفت: "بمسح سلالم، ساعات باخد 15 جنيه وساعات باخد 5 جنيه والشغل اليومين دول واقف بسبب كورونا ومحدش بيدخل حد بيته، كنت بعمل 3 شقق في اليوم دلوقتي بقت شقة واحدة وساعات مفيش".

وفي وقت سابق، انفرد "الوطن" بهذا التقرير، بعنوان الشقا من حظ "أم دنيا".. معاقة تمسح سلالم البيوت بذراع واحدة "تسوى 100 إيد"، ونشرته على موقعها الإلكتروني، يوم 30 أكتوبر الماضي، واستجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء له وتواصلت معها، لمساعدتها في توفير طرف صناعي، ومساعدة تضمن لها معيشة جيدة، وأبلغتها بإمكانية توفير طرف صناعي لها على نفقة الدولة.