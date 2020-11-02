"والده سلمه".. "الوطن" تكشف كواليس القبض على طفل المرور

تكشف "الوطن" كواليس إلقاء القبض على أ. أبوالمجد، المعروف إعلاميًا باسم طفل المرور صباح اليوم الاثنين بعد إخلاء سبيله أمس بقرار من النيابة العامة التي سلمته لوالده.

وقالت مصادر بأسرة الطفل، إن مباحث قسم البساتين أرسلت استدعاء رسمي لأسرة الطفل لتسليم نفسه لقسم الشرطة في أسرع وقت للتحقيق في واقعة فيديو جديد نشره نجلهم بعد الإفراج عنه أمس.

وأكدت المصادر لـ "الوطن"، أن والد الطفل قام باصطحابه إلى قسم شرطة البساتين حيث فوجئ بوجود 4 من أصدقائه تم استدعائهم في الفيديو ذاته، مؤكدة أن الطفل صور هذا المقطع والمقاطع المتداولة دون علم أسرته التي قامت بحذف جميع المقاطع المصورة وغلق صفحاته على السوشيال ميديا.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل القاضي المعروف إعلاميا بـ"طفل المرور"، سائق السيارة المرسيدس، المتنمر على رجل شرطة في منطقة المعادي، و4 من أصدقائه؛ بسبب فيديو تنمر جديد.

جاء ذلك بعد قرار النيابة بإخلاء سبيل الطفل ومالك السيارة بعدما سدد ضمانًا ماليًّا قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال استجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.

وذلك في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل، والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز 15 سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك.