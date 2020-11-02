فيديو.. أول لقطات لأحد منفذي الهجوم المسلح في فيينا

أظهرت لقطات فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، شخصا مسلحا يطلق النار في منطقة بالعاصمة النمساوية فيينا، فيما أظهرت صور مقتله في وقت لاحق.

ويمكن مشاهدة رجل يرتدي زيا أبيض بالكامل، وهو يطلق النار من بندقية تبدو آلية في شارع ضيق، فيما يمكن سماع أصوات أعيرة نارية متداخلة.

#BREAKING



One person killed and multiple others injured in shooting incident in Austria's Vienna. pic.twitter.com/vaRZvdh3dN — EHA News (@eha_news) November 2, 2020

وظهر في صورة لاحقة وهو ملقى على الأرض بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وقالت الشرطة النمساوية على تويتر، الاثنين، إن عدة أشخاص أصيبوا في وسط فيينا وسط تبادل لإطلاق النار، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن هجوما وقععلى معبد.

وقالت الشرطة على تويتر إن أعيرة نارية أطلقت في وسط المدينة"ويوجد مصابون.. تجنبوا جميع الأماكن العامة أو المواصلات العامة".

وقال محرر بصحيفة فالتر، نقلا عن وزارة الداخلية، إن شخصا قُتل. ولم يتسن الحصول على تعليق من الوزارة.

وذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجوما وقع على معبد. وأضافت ومعها وسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة.