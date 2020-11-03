حتى لا يتنصت عليك الهاتف.. خطوات إيقاف تسجيلات سيري على الآيفون

أصبحت الهواتف الذكية من أهم الأدوات التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية، وعلامة الإيفون أو آبل يتهافت عليها الكثيرون بسبب الخدمات التي تقدمها، ومع ذلك فإن هناك الكثير من التقارير العالمية التي تظهر تخوف من قيام الشركة العالمية بالتنصت على صاحبها، وجمع المعلومات دون الحصول على إذن.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية فإن المساعد الصوتي "سيري" على أجهزة الآبل، التي تقوم بتجميع معلومات وحتى تسجيلات صوتية خلال اعتقادك أن الجهاز مغلق.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي كيفية حذف تسجيلات سيري من خوادم آبل، وكيفية حماية جهاز من تنصت المساعد الالكتروني سيري.

خطوات حذف تسجيلات سيري من خوادم آبل

تلك الخطوات يجب تطبيقها على جميع أجهزة آبل، حتى إذا كنت تستخدم نفس البيانات.

اضغط على الإعدادات Settings

اختيار سيري والبحث Siri & Search

أوقف استخدام المساعد سيري، من خلال إلغاء تفعيل عبارة أهلا سيري، أو الضغط على الزر الجانبي لسيري

عند إنهاء هذه الخطوة ستظهر رسالة تخبرك بضرورة حذف بعض بياناتك من خوادم آبل.

انتقل إلى (الإعدادات) مرة أخرى.

اختيار قسم (عام) General، اضغط على خيار (لوحة المفاتيح) Keyboard.

مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار (Enable Dictation)، قم بإيقافه، وبمجرد أن تفعل ذلك ستتلقى تحذيرا إذا كنت تريد استخدامه مرة أخرى.