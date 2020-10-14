جمارك المطار تضبط 50 موبايل آيفون في حقيبة يد راكب قادم من الإمارات

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 50 هاتفا محمولا ماركة أيفون، أخفاها راكب داخل حقيبة يده فور وصوله من دولة الإمارات العربية المتحدة، لتهريبها من الجمارك وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اللجنة عثرت على 50 هاتفا محمولا داخل حقيبة يده لتضليل رجال الجمارك

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، اشتبه عبدالعال نعمان رئيس وردية الجمارك في أحد الركاب، وبتمرير حقيبة يده على أجهزة الكشف بواسطة إبراهيم طه مأمور الفحص، تبين وجود أجسام معتمة، وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت كل من أحمد سيد وأحمد طه مأمورا الجمارك، تحت أميرة طلبة مشرفة الصالة، عثرت اللجنة على 50 هاتفا محمولا داخل حقيبة يده، لتضليل رجال الجمارك.

حرر محضر ضبط جمركي ضد الراكب تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

كانت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي أحبطت العديد من جرائم التهريب للحد من استنزاف الاقتصاد المصري، موجة ضربات قاسية للمهربين، ومحقفة عائدات غير متوقعه جراء القضايا المضبوطة.