حشرات غريبة تهاجم شارع في مدينة الأقصر.. والطب البيطري يحذر

شهدت حارة هنرى بمنطقة الصاغة، الكائنة بوسط مدينة الأقصر، مساء الاثنين، انتشارا مكثفا لحشرات مختلفة من نوعها.

وقال الدكتور عاطف أحمد، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، إن الحشرات زاحفة قارضة ماصة، غريبة الشكل تأخذ جميعها حجم واحد وترى بالعين المجردة، مؤكدًا أنه تم البحث عنها بجميع الوسائل، لكن لم يتم التوصل إلى مصادر لها حتى هذه اللحظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحشرات تشكل خطرًا على المواطنين، لأنها ناقلة للأمراض من شخص لآخر حيث تتغذى على مص دماء حيوانات معينة وتتطفل عليها، لكنها فى الأساس لا تتطفل على جسم الإنسان، لافتًا إلى أن هذه الحشرات تسببت في إزعاج المواطنين، لكثرتها بهذه المنطقة تحديدًا، وحتى الآن لم تعرف أسباب انتشارها.

وأكد عاطف أنه اعتبارًا من صباح اليوم، سيتم تكثيف أعمال حملات الرش الوقائية من هذه الظواهر بالمنطقة وذلك عن طريق عدة وسائل يأتي في مقدمتها استخدام مركبات كيميائية تعد خصيصًا لها، لكي تقضي عليها، مناشدًا كل مواطن أن يبادر بإبلاغ الأجهزة المعنية عن أي ظاهرة غريبة فور مشاهدتها ورصدها.

وكان الأهالي بمدينة إسنا جنوب الأقصر، قد رصدوا العام الماضي ظاهرة انتشار حشرة " الخنفساء السوداء "، داخل بعض القرى بالمركز مما تسبب في إصابة المواطنين بالذعر والهلع.

وأمر محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا حينئذ بتشكيل لجنة للوقوف على هذه الظاهرة، وأفادت الجهات المختصة بأن هذه الحشرة لا تؤثر على المحاصيل الزراعية، وأن تلك الفترة تعد موسما لتزاوج هذه الحشرات، ما يسبب تزايدا في أعدادها، وأنه لا صحة حول ما تردد عن خطورة تلك الحشرة أو ظهور أي إصابات جسدية.

كما خاضت الأقصر حربًا شرسة ضد النمل الأبيض الذي كان قد اجتاح هو الآخر إسنا منذ عامين وتسبب في عشرات الخسائر للمنازل بالمركز.