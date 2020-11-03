تامر حسني يحقق 5 ملايين مشاهدة في 24 ساعة من "بألف سلامة"

اقترب المطرب تامر حسني من تحقيق 5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب بأغنيته "بألف سلامة" بنسختها الجديدة في يوم واحد فقط.

وكان قد أعلن تامر حسني عبر حسابه على فيسبوك، طرح نسخة جديدة من الأغنية بسبب مشاكل تقنية.

وكتب تامر عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلًا "نهاركم كله خير.. أكيد فرحان باستقبالكم الرائع لأغنية (بألف سلامة)، وأكيد مبسوط إنها في ساعاتها الأولى متصدرة التريند برقم 1، وإنها حققت المركز 33 على مستوى العالم، ولكن الأغنية على يوتيوب فيها مشكلة تقنية محسوسة لبعض الناس".

وأضاف، "أنا من إمبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخة على يوتيوب، ولما لقيتها هتاخد وقت قررت أنا والشركه المنتجة إعادة نشر الأغنية مرة أخرى إرضاءً للجميع، دا حقكم عليا وعلينا كلنا، أنا وصُناع العمل المحترمين.. واختتم مش هوصيكم بقى عايزين نسمعها تاني كتير نهاركم جميل زيكم".

وأهدى الفنان تامر حسني، أغنية "مش لوحدك" للاعب الأهلي مؤمن زكريا، وشاركه في كليب الأغنية عدد من لاعبي كرة القدم من أصدقاء مؤمن، وطرح الكليب عبر صفحاته الرسمية وقناته الخاصة على "يوتيوب"، وكتب على حسابه الرسمي على فيس بوك، "إهداء إلى كابتن مصر مؤمن زكريا.. معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامة، ربنا معاك يا بطل".