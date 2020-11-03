فيديو.. عبدالله رشدي: أزياء الفنانات بمهرجان الجونة قلة أدب ودين

قال الداعية عبد الله رشدي، إن كثيرا من الناس طلبوا منه الحديث عن مهرجان الجونة وسأله صحفيون عما ارتدته بعض الفنانات من فساتين، وأوضح أنه لن يتحدث عن شخص بعينه لكن الله أمر المرأة بالحجاب والاحتشام، وعلق بأن ما حدث "قلة دين وقلة أدب".

وقال رشدي في فيديو جديد بثه عبر قناته عبر موقع يوتيوب: كنا مشغولين الفترة الماضية بقضية النبي صلى الله عليه وسلم وما أثير من أمور لا تليق حول جنابه الشريف وكلنا كنا في حالة تأهب شديد وما زلنا وسنظل نشارك جميع الهاشتاجات التي تنصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اوعوا تبطلوها اوعوا تتراجعوا عنها أو تقولوا يومين وعدوا لازم كلنا نكون مكملين لازم نعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعرف الناس إننا غضبانين علشان خاطر سيدنا النبي وإننا في المستقبل مش هنقبل إن حد يعمل كده تاني.

وتابع: لكن إضافة إلى ذلك اتصل بي صحفيون يسألونني عن مهرجان الجونة، أنا مالي أنا مش بتاع عرض أزياء مش بتاع موضة أو ماكيير ومش متابع الحاجات دي، بيقولوا عايزين رأيك الشرعي في فستان الفنانة فلانة الفلانية، قولت أنا مش بقول كده ومش عايز أتكلم عن أشخاص لكن بصورة عامة الله سبحانه وتعالى، أمر المرأة بالاحتشام وأمرها ألا تظهر شيئا من مفاتنها للرجال فقال الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)، وقال في سورة الأحزاب (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)".

وأوضح الداعية عبد الله رشدي أن الجلباب لبس يغطي من الرأس إلى الرجل بالإضافة الى خمار لتغطية منطقة الصدر، وتابع بقوله "فإذا كان الله حريصا على المرأة أن تكون محتشمة وألا يتحول جسمها لوسيلة لإغراء هذه ليست حرية أو تحرر فهي قلة دين لأنها تخالف النص الشرعي وقلة أدب لأننا نستفز مشاعر الناس يجب أن نراعي المجتمع المصري الشرقي الذي نعيش فيه".

وواصل "في أوروبا لا يسيرون بطريقة تلفت الأنظار، في بلادنا العربية الموضوع يخرج من الأدب والتعبير عن الجمال إلى طور السخافة، بقلب على فيس بوك لقيت الفنانة فلانة وفلانة وفتحت الصور وأشوف التعليقات تحتها لقيت التعليقات كلها ساخرة الناس من كثرة ملل من هذا الأمر والأشياء غير المرغوبة بدأوا يتهكمون على هذا الموضوع ليه الإنسان يعمل شيء يشيل وزره، ووزر الآخرين انتي كده ممكن تفتني شباب في دينه" بحسب وصفه.