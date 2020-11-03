10 معلومات عن تجارب الطاقة الشمسية في قطاع الزراعة بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، إقامة جلسة تعريفية عن الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة الطريق لدعم الزراعة في صعيد مصر، والتي عقدت بأحد الفنادق بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات الإنتاجية والاتجاه للاستخدامات الحديثة في مجال الزراعة بالاعتماد على الطاقة المتجددة والاستفادة من الطاقة الشمسية.

"الوطن" استعرضت أبرز المعلومات عن التجارب المتوقع لها نجاح هدفها في دعم وتعزيز نمو قطاع الزراعة الذي يعتمد عليه صعيد مصر كعامل أساسي في الغذاء.

1- اعتمدت تجارب شباب الأقصر في الزراعة باستخدام الطاقة المتجددة على محطات الطاقة الشمسية لري الأرض عن طريق التقنيات الحديثة.

2- تستهدف التجارب باستخدام التقنيات الحديثة على توفير المياه والكهرباء والوقت والجهد.

3- التجارب توفر انخفاضًا في تكلفة الطاقة المستخدمة مقارنة باستخدام السولار أو الكهرباء العادية فضلا عن جودة استخداماتها ومميزاتها لتوفير بيئة آمنة.

4- استعان أصحاب تجربة الاعتماد على محطات الطاقة الشمسية في الزراعة، بشركة سولار انستالر لتركيب محطة طاقة شمسية، وهي احدي الشركات الرائدة في هذا المجال وذلك لري زراعاته بطرق مبتكرة وحديثة وتوفيرا للوقت والجهد والنفقات.

5- أصحاب التجارب أكدوا أن الاتجاه للطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

6- المحطات المستخدمة في التجارب بشكل مبدئي تعمل بطاقة 50 حصانا لإنتاج 40 كيلو وات كهرباء وهو ما يمكنه من ري وزراعة 50 فدانا في وقت قياسي الأمر الذي يتطلب وقتا وجهدا ونفقات كثيرة في حالة الري باستخدام الكهرباء العادية أو السولار.

7- نجاح تجربة الري والزراعة باستخدام الطاقة الشمسية في محافظة الأقصر جاء لما تتميز به من مناخ صيفي معظم أيام العام.

8- اتجهت شريحة كبيرة من المزارعين في الأقصر مؤخرًا لاستخدام الطاقة الشمسية كبدائل للطاقة الحالية باعتبارها مستقبل الزراعة الحديثة وأحد عوامل الاستدامة في كافة مراحل تخطيط وتنظيم وتنفيذ المشروعات المستقبلية، التي تراعي المقومات البيئية والاجتماعية لكل المجتمعات المحلية.

9- من المعروف أن الطاقة الشمسية تُستخدم لتشغيل طُلمبات المياه الغاطسة لاستخراج المياه وآلات الرى (البيفوت) مثلاً، كبديل قوى لوقود الديزل، ما يوفر تكلفة التشغيل والجهد أيضًا.

10- يتردد كثير من العاملين في القطاع الزراعي، عند استخدام الطاقة الشمسية فى أداء الأعمال التي تتناسب معها، وذلك لارتفاع تكلفتها فى البداية، بجانب أنها قد لا تُحقق عائدات اقتصادية مُجزية، لكن الدراسات العلمية التي تبناها بعض الخبراء فيالفترة الأخيرة، أكدت أن الطاقة الشمسية هى الاختيار الأكفأ اقتصاديًا على مستوى التكلفة والعائدات في المدى الطويل.