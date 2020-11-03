عضو الديموقراطي الأمريكي: ترامب سيُحاكم حال خسارته في الانتخابات

قال مهدي العفيفي عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي، إن محاصرة حافلات لترامب لسيارة بايدن أمر جديد على الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن ترامب هو الذي يؤجج هذا الأمر.

وأضاف العفيفي، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن ترامب يستخدم أسلوب الإرهاب والتخويف من حملاته الانتخابية، مشيرًا إلى أنه أنصار ترامب أغلقوا طريق "بارك وي" ، في ولاية نيوجيرسي والذي يعتبر أقدم طريق يصل بين الشمال والجنوب في الولاية، لافتًا إلى أن المباحث الفيدرالية والشرطة المتخصصة ترصد هذه الأفعال وسيتم عقاب من قام بها.

وأوضح العفيفي أن ترامب يزج باليمين المتطرف والميليشيات المسموح بها في بعض الولايات وبعض من أنصاره لعرقلة الانتخابات، مشيرًا إلى أنه يحاول عرقلة البريد وغير رئيس مصلحة البريد ونصحوا الناس بألا ترسل أصواتها بالبريد وأنه يحاول مقاضاة الولايات التي تصوت بالبريد وألا تحتسب الأصوات التي تأتي بعد يوم غد.

وأشار العفيفي إلى أن ترامب يحاول الزج بقاضية من اليمين على المحكمة الدستورية العليا حتى لو وصل الأمر للمحكمة الدستورية تحكم لصالحه.

وأكد العفيفي أن ترامب سيحاول التشبث بالسلطة وأن لديه مشاكل وسيتعرض للمحاكمة حال خروجه من السلطة هو وأسرته بتهم تتعلق باساءة استخدام السلطة وبالضرائب، لافتًا إلى أنه هرب من المحاكمة نظرًا لأن أغلبية مجلس الشيوخ كانت من الجمهوريين.