وزير الاتصالات: مبادرة بناة مصر الرقمية تضمن فرصا للتدريب العملي

تحدث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مبادرة "بناة مصر الرقمية" التي تستهدف تدريب الشباب حديثى التخرج من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات.

وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتفلزيون المصري، إن المبادرة تتضمن أيضاً توفير فرص للتدريب العملى في كبرى الشركات العالمية والمحلية لإكساب الشاب الخبرة العملية مع العلم الأكاديمى.

وأضاف "طلعت"، أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حصول المنضمين للمبادرة على ماجستير من الجامعة مشيرًا إلى أن تكلفة الحصول على ماجستير بجامعة ولاية أوهايو تقدر بـ 40 ألف دولار.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من أفضل 30 جامعة بأمريكا في مجال الهندسة.