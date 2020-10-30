مستشار وزير الاتصالات: قانون حماية البيانات المصري متطور جدا

قالت جولستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي، إن هناك عددا من المحاور التي بناء عليها يتم تقييم أي دولة في مجال الذكاء الاصطناعي، أولها وجود البنية الرقمية والمعلوماتية، ومصر تمتلك هذه البنية منذ سنوات، والمحور الآخر، هو وجود البيئة التشريعية، ومصر لديها قانون حماية البيانات وهو قانون متطور جدا.

وأضافت "رضوان"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أن المحور الثالث هو وجود استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، والعام المقبل سيكون التقييم أفضل لأن بعض الأمور لم يتم حسبانها في التقييم الحالي، مثل الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر حصلت على 100% في مؤشر الرؤية، وهذا دليل على أنها على الطريق الصحيح، والعالم يرى أن مصر لديها رؤية واضحة لمستقبلها.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية المصرية لها هدفين، الأول هو تطويع التكنولوجيا بما يخدم أهداف التنمية، والهدف الثاني هو ترسيخ الريادة المصرية على المستوى الإقليمي لتكون فاعلا في المجتمع الدولي.

وأشارت "رضوان"، إلى أن مصر تهدف إلى بناء الإنسان ورفع الوعي الجمعي بالتكنولوجيا، وأيضا طلبة المدارس والخبراء والباحثين، وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا، وأيضا تأهيل المواطنين للتعامل مع الخدمات الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنمية مثل الري والبيئة والبنية التحتية، وأيضا استخدام الذكاء الاصطناعي في المستوى الدولي، ومصر كان لها السبق في الدعوة لاستخدامه على المستوى الأفريقي.