موعد مباراة أتلانتا ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره أتلانتا الإيطالي، مساء اليوم 3 أكتوبر الحالي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" لنسخة الموسم الجديد 2020-2021.

القنوات الناقلة لمباراة أتلانتا ضد ليفربول

وتقام مباراة أتلانتا ضد ليفربول على ملعب "جيويس" بمدينة برجامو، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 4، ويتولى التعليق عليها حفيظ دراجي.

موعد مباراة أتلانتا ضد ليفربول

وتنطلق مباراة أتلانتا وليفربول في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس، والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

ويسعى محمد صلاح ورفاقه في فريق الريدز العودة بالانتصار الثالث على التوالي بدور المجموعات، بينما يطمح الفريق الإيطالي في تحقيق الفوز وخطف صدارة المجموعة.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب المجموعة بـ6 نقاط جمعهم من الفوز بمباريتين، ويطارده أتالانتا صاحب الـ4 نقاط، ثم أياكس في المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويتذيل ميتلاند ترتيب الجدول دون أي نقاط.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ "كلوب" اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، ويليامز، روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، مينامينو، جوتا.

التشكيل المتوقع لفريق أتلانتا

حراسة المرمى: جوليني.

خط الدفاع: تولوي، بالومينو، ديمسيتي، موخيكا.

خط الوسط: ديباولي، باشاليتش، فريلير.

خط الهجوم: أليخاندرو جوميز، زاباتا، مورييل.

يذكر أنّه تنطلق اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام ثماني مباريات في منافسات المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.