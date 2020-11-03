استقرار الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الثلاثاء 3 نوفمبر، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إذ سجّل الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي استقرارًا في البيع والشراء مقارنة بتعاملات أمس.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.20 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.19 جنيه للشراء، و20.37 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 20.18 جنيه للشراء، و20.38 جنيه للبيع.