وفاة الآغا أحمد علي ياسين أحد خدام الحجرة النبوية بالمدينة المنورة

نعى ملتقى الآذان والمؤذنين، السيد الآغا أحمد علي ياسين، أحد خدام الحجرة النبوية الشريفة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، الذي وافته المنية أمس، وتمت الصلاة عليه بالمسجد النبوي أمس.

ويعتبر "ياسين" أحد الأربعة المتبقين من أغوات المدينة، وبرحيله يبقى 3 فقط، وهم المختصين بخدمة الحجرة النبوية الموجود فيها مقام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والمسموح لهم بدخولها بشكل منتظم.

والأغوات هم جماعة من الناس يخدمون الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، وهم من الخصيان ولا يتزوجوا ويتفرغوا لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وخدمة الغرفة النبوية، وهم من غير السعوديين ويتم تجنسيهم.

ويشترط في الذي يريد الالتحاق بسلك الأغوات أن يكون مخصيا، ويقبل تطبيق نظام الأغوات عليه، ويرابط في الحرم مدة سبع سنوات متواصلة بناءً على جدول المناوبة للأغوات، ويؤدي واجبه على أكمل وجه، ويطيع أوامر رؤسائه، ويتمتع بصحة جيدة.

وفي السابق كان البحث عن الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، يتم عن طريق الأغوات الذين يسافرون من أجل هذه المهمة، فإذا وجدوا من تتوفر فيهم الشروط، يخبرون به شيخ الأغوات فيكتب بشأنه إلى المقام السامي فيأمر وزير الحج والأوقاف بتعيينه، ومنحه الجنسية السعودية، ويحضر عن طريق السفارة السعودية، وبعد قدومه يجرى عليه الكشف الطبي، ويعرف بالنظام الذي يحكم الأغوات، ثم يرفع ملفه إلى وزارة الحج والأوقاف.

وأما في الوقت الحاضر فلا يقبل استقدام أغوات جدد، بناءً على أوامر ملكية، وآخر شخص تعين بهذا المنصب كان منذ أكثر من 43 عاما، ولم يبق منهم إلا أعداد قليلة؛ نظرًا لأنهم كبروا في السن.