أعلى بيع بالمصرف المتحد.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3-11-2020

سجّل سعر اليورو تباينًا في البنوك وشركات الصرافة، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت، اليوم الاثنين، الموافق 3 نوفمبر.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" للمتابعين والقراء، ترصد متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إذ سجّل اليورو أعلى بيع في المصرف المتحد وأقل شراء في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 18.19 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 18.20 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.20 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.