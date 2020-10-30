علاء السبع: ارتفاع اليورو وتوقف التصنيع سبب زيادة أسعار السيارات

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، إن أسعار السيارات يتحكم فيها عدد من العوامل مثل انخفاض أسعار العملة أو الركود، وهو ما يضطر المصنعين والمنتجين والمستوردين لتقليل ثمن السيارات مثل أي سلعة أخرى.

وأضاف "السبع" خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية "DMC"، أن سعر اليورو قد ارتفع سعره منذ 5 أشهر في السوق العالمية وهو ما سبب اضطرابا في أسعار بعض السيارات، مع اجتياح فيروس كورونا على مستوى العالم ما أدى إلى توقيف التصنيع في بعض المصانع: "حصل لخبطة في الإنتاج كتيرة فقللت حجات كتير قادمة في الاستيراد"، موضحا أن الطلب على السيارات لم يظل مرتفعا على كافة السلع بعد اجتياح فيروس كورونا، حيث أنه وبسبب مكوث عدد كبير من الأشخاص في منازلهم جراء الحظر أدى ذلك إلى ركود في أسعار السيارات بينما حدث بعد ذلك ارتفاع في طلبات المواطنين لشراء سيارات كان أكبر من السيارات المستوردة من الخارج".

وأكد أن الشركات لم تقم بزيادة أسعار السيارات ولكن يظل السبب في زيادة أسعار السيارات هو ارتفاع سعر اليورو عالميا، مشيرا إلى أن سوق السيارات قد توقف تماما عن البيع لمدة 45 يوما خلال اجتياح فيروس كورونا، كما توقفت الإدارة العامة للمرور في تسجيل السيارات الجديدة.

وتابع: "السيارات المستوردة أوروبيا عربيات كويسة أوي وسعرها مناسب وإحنا مش بندفع عليها جمارك بندفع قيمة مضافة فقط، وهي اللي عليها طلب كبير منذ فترة".