  مصرع شخص وإصابة 8 في حادثي تصادم بسوهاج

لقي سائق مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و"توك توك" على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دارالسلام بسوهاج.

جرى نقل الجثة والمصابين لمشرحة المستشفى المركزي، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.

كما شهدت قرية النغاميش بدارالسلام تصادم بين سيارتي نقل، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم لمستشفى دارالسلام المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية دائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "محمد.ح.ا" 29 عاما سائق ويقيم بناحية دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بدراجة نارية "توك توك" قيادة "السيد.ا.ع" 45 عاما، سائق، ويقيم دائرة المركز .

نتج عن الحادث وفاة قائد التوك توك وإصابة كل من قائد السيارة، "خالد. س. ع" 23 عاما عامل ويقيم بذات الناحية من مستقلي السيارة، "صفاء.ف.ب" 35 عاما ربة منزل زوجة سائق التوك توك، "محمد.ا.ع" 12 عاما طالب نجل قائد التوك توك بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفتي دار السلام المركزي وسوهاج الجامعي، بسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم واتهمت الثالثة سائق السيارة بالتسبب في الحادث ونفت الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة دار السلام بوقوع حادث تصادم ومصابين بناحية النغاميش طريق فرعي دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز لمكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "رزق.ع.هـ"، 38 عاما، سائق، ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل قيادة "محمد.ا.م" 28 عاما، سائق، ويقيم بناحية عزبة الشيخ بطيخ.

نتج عن الحادث إصابة كل قائدي السيارتين، "بسام.ا.م" 23 عاما عامل، "عبد المطلب.ت.ي" 41 عاما عامل ويقيمان دائرة المركز من مستقلي السيارة الثانية بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين للمستشفي المركزي وتحويل قائد السيارة الثانية لمستشفى سوهاج الجامعي.