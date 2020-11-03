البرلمان العربي: لا إصابات بكورونا بين المشاركين في اجتماعات القاهرة

قال السيد البابلي، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، إنّه لا يوجد إصابات بفيروس كورونا للمشاركين في اجتماعات البرلمان العربي.

وأوضح البابلي، أنّ الوفود البرلمانية العربية التي شاركت في جلسات البرلمان العربي، التي عقدت حضوريا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أزمة جائحة كورونا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أشادت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبق في مصر لحماية الزائرين والمواطنين.

ولفت الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع الوفود العربية المشاركة في الاجتماعات قبل مغادرتهم القاهرة وعودتهم إلى بلادهم، والتي أكدت خلو الجميع من أي إصابة بفيروس كورونا.

وأكد البابلي، أنّه تقرر عقد جميع اجتماعات البرلمان العربي في مصر الفترة المقبلة حضوريا، لتصبح القاهرة أول عاصمة عربية تقام فيها المؤتمرات والاجتماعات حضوريا منذ انتشار جائحة كورونا.