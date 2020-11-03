طرح 17 محلا تجاريا و19 وحدة إدارية في مزاد علني بـ6 أكتوبر الجديدة

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنّه جرى طرح 17 محلا تجاريا، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (14م2 : 100م2)، وطرح 19 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من (30م2 : 60م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنّه جرى طرح 13 محلا تجاريا، وصيدلية و17 وحدة إدارية بعمارات الإسكان الاجتماعي بقطاع (ج) بمنطقة الـ800 فدان، وذلك للبيع في 3 جلسات للمزاد العلني.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إلى طرح 4 محلات تجارية وصيدلية ووحدتين إداريتين بعمارة 83 بمشروع سكن مصر بالمدينة، للبيع في جلسة للمزاد العلنى.

وقال المهندس عادل النجار، إنّ ذلك يأتي في إطار تلبية احتياجات سكان المدينة، وكذا توفير فرص العمل والاستثمار بها، مؤكدا أنّ جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة لا يدخر جهدا لتنفيذ المشروعات والخدمات المختلفة، لا سيما المشروعات السكنية.