اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور غرب بريطانيا

أعلنت ​الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء،​ اكتشاف بؤرة لإنفلونزا ​الطيور​ في مزرعة للدواجن قرب مدينة فرودشام في مقاطعة تشيشير شمال غربي إنجلترا.

وقالت الحكومة في بيان لها، إنه تم تأكيد إصابة الدواجن بإنفلونزا الطيور من نوع "H5N8"، وأنه سيتم إعدام جميع الدواجن الموجودة في المزرعة، البالغ عددها 13 ألفا، من أجل منع انتشار المرض.

وطمأنت الحكومة المواطنين، قائلة إن خطر الفيروس على ​السلامة العامة​ "منخفض للغاية"، مشيرة إلى أن لحوم الدواجن و​المنتجات​ مثل البيض، لا تشكل أي خطر وصالحة للأكل إذا كانت مطبوخة بطريقة مناسبة.

وأقامت السلطات مناطق الرقابة المؤقتة حول المزرعة من أجل منع انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.