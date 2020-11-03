التخطيط تتابع موقف المشروعات المدرجة في خطة جامعة المنيا 

أجرى وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة إلى جامعة المنيا، بعد انتهاء جولته بسوهاج للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعة لعام 20/2021، والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه الجامعة في تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.

وتفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإنشاءات والتجهيزات بعدد من مستشفيات جامعة المنيا، في إطار جولته بالجامعة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام الدولة بتحقيق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية، من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي على رأس اهتمامات وأولويات الدولة، مشيرة إلى أنّ خطة العام المالي 20/2021 تستهدف وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن في مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن، ويتمثل أهمها في قطاعي الصحة والتعليم.

وخلال الزيارة، التقى وفد الوزارة، الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، وخلال اللقاء جرى الاطلاع على الاحتياجات العاجلة والملحة للجامعة بخطة 20/2021، واحتياجات الجامعة في الفترات المقبلة، فيما يتعلق بمقترح خطة الجامعة للعام المالي 2021/2022.

وتابع وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنشاء وتجهيز مستشفى الكبد بالجامعة بتكلفة 220 مليون جنيه، ومتابعة إنشاء وتجهيز مبنى الاستقبال والطوارئ بتكلفة 70 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من المشروعين ويقومان حاليًا باستقبال المرضى وتقديم الخدمة العلاجية لهم.

وشملت الزيارة تفقد ومتابعة إنشاء مبنى ثلاثي الأجنحة بالمستشفى الجامعي بتكلفة 185 مليون جنيه، ومن المستهدف الانتهاء من الإنشاء والتشطيب بالمبنى في أوائل 2021، ومتابعة إنشاء مبنى ملحق العمليات بالمستشفى الجامعي الجديد بتكلفة 170 مليون جنيه، ومن المستهدف أيضًا الانتهاء من المشروع في أوائل 2021.