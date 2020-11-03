هالة صدقي عن رجوعها من الجونة بالسيارة: مدارس أولادي السبب

كشفت الفنانة هالة صدقي عن رجوعها إلى القاهرة، مساء السبت الماضي، بالسيارة بدلاً من الأحد عن طريق الطيران قائلة ،"أولادي السبب".

وقالت "صدقي" لـ"الوطن"، "كنت قلقة بشأن سواقة السيارة مساء بطريق الجونة، ولكن مدارس الأولاد دفعتني إلى أن أقدم موعد سفري، وألغي حجز الطيران، رغم أن هذا أثر على عدم حضوري حفل زفاف درة، وعدم مشاهدة فيلمين من الأفلام الفائزة بمهرجان الجونة".

يذكر أن الفنانة هالة صدقي حرصت علي حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي حضره عدد كبير من الجمهور ونجوم ونجمات الفن، منهم غادة عادل، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، وأحمد السقا، وشريف رمزي، وجومانا مراد، وتامر حبيب، وكندة علوش، وآسر ياسين، وبشرى، وهند عبد الحليم، وأروى جودة وغيرهم.

وحرصت "صدقي" على أن تكون لها إطلالة مميزة خلال فعاليات المهرجان، ووجهت حديثها للصحفيين بحفل الختام قائلة، "صوروني بس اوعوا تطلعوني تخينة أوي".

في سياق آخر، نفت "صدقي" عن تحضيرها لأي مشاريع فنية خلال الفترة المقبلة، بعد ظهورها بمسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل، وشيرين رضا، وتدور قصته حول شخصية "عليا" التي قررت الفرار من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا أخر وهو أن تستقل بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، لتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.

ويسجل العمل عودة مريم أبو عوف للإخراج بعد غياب ثلاثة أعوام، بعد آخر عمل لها "واحة الغروب" في عام 2017، كان المسلسل يحمل اسم "اتجاه عكسي"، إلا إن بعد ذلك تقرر تغيير الاسم ليصبح "ليه لأ".