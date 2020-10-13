هالة صدقي عن انزعاج يسرا في صورة تجمعهما: "مش مجبرة تتصور معانا"

ردت الفنانة هالة صدقي، علي تعليقات الجمهور بشأن انزعاج يسرا، في الصورة التي جمعتهما بحسين فهمي وإلهام شاهين وآخرين.

وتبادل الجمهور التعليقات، عن سبب انزعاج يسرا، لترد هالة صدقي قائلة: "مش زعلانة خالص .. بس الصورة بتتغير في أقل لحظة فممكن التعبير يختلف".

وظهرت الفنانة يسرا في الصورة على غير المعتاد بابتسامتها الرقيقة، وملامح غريبة استنتج من خلالها الجمهور، أنها منزعجة أو مُجبرة على شيء ما.

يذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان "همسة"، باسم محمد صبحي، كرمت عددا كبيرا من النجوم في مصر والوطن العربي، أبرزهم: حنان مطاوع، وأحمد زاهر وابنته، ومادلين طبر، وحسني شتا، وغيرهم، تقديرًا على أعمالهم الدرامية لسنة 2020.

من ناحية أخري، انتابت حالة من التوتر الفنانة هالة صدقي، أثناء حضورها حفل زفاف الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، الذي أقيم قبل أيام، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره كوكبة من نجوم الفن والإعلام.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أن هالة صدقي، أبدت قلقها من حالة الزحام التي سادت المكان، خشية إصابة أحد بفيروس كورونا المستجد، وطالبت المعازيم بالتباعد، واتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الجميع.

وأوضحت المصادر أن الفنانة إلهام شاهين، طالبت إدارة الفندق، بمسافة بين كل طاولة والأخرى، بسبب الوباء العالمي.

وظهرت الفنانة هالة صدقي، بصحبة طفليها، خلال حفل أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، للمرة الأولى بعد الأزمة الأخيرة، حول تشكيك زوجها في نسب ابنيه منها.