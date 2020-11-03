عرض "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل" تكريما للعصار في عيد الإنتاج الحربي

أعدت وزارة الإنتاج الحربي، فيلما تسجيليا بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"، الذي بدأ بمقطع من أوبريت "مصانعنا الحربية" للفنان عبدالوهاب، ثم تناول لمحة سريعة عن نشأة وزارة الإنتاج الحربي وتطور مصانعها الحربية وشركاتها ووحداتها، وأهم الوزراء الذين تولوا قيادتها حتى الآن، وذلك بمناسبة احتفال وزارة الإنتاج الحربي بالعيد الـ66، في ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.

ويستعرض الفيلم أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الفريق الراحل محمد العصار، من خلال لمحة سريعة عن أهم المشروعات والتطوير الذي شهدته الوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة، والذي عزمت الوزارة على استكمالها تحت قيادة وزيرها الحالي محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وشارك فى الفيلم العديد من الوزراء والشخصيات العامة، من خلال تقديمهم لكلمات رثائية للفريق محمد سعيد العصار، وقدم الكلمات، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وشارك نخبة من أصدقاء الفريق العصار، بينهم الدكتور عمرو شوقي، عادل أبوالنصر، المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة الشروق، الدكتور والإعلامي معتز بالله عبدالفتاح، والفنانة القديرة يسرا.

كما شارك في الفيلم، عدد من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربي، في إهداء كلمة لروح الفريق فخري الراحل، الذي أثر فراقه في نفوسهم وتعلموا منه الكثير أثناء فتره عمله.

وجاء الفيلم التسجيلي، بصوت الفنانة القديرة إسعاد يونس، إعزاز وتقدير منها للفريق الراحل محمد سعيد العصار، ويعد هذا الفيلم رسالة شكر وعرفان بالجميل لروح رجل عاش قائدا ومات بطلا، وعهد وإصرار من الوزارة على استكمال مجهوداته في حب الوطن والإخلاص والتفاني في العمل.