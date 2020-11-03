عاجل.. مصر تغلق معبر رفح أمام البضائع والمركبات بسبب تجاوزات "حماس"

قررت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمام البضائع والمركبات، وذلك بعد رصد تجاوزات من قبل حركة "حماس" الفلسطينية والمسيطرة على القطاع.

وفي الوقت ذاته، قررت السلطات المصرية استمرار ترحيل العالقين فقط حتى صباح بعد غد الخميس، بعد إعادة فتح المعبر أمس.

وكان السلطات المصرية قد فتحت معبر رفح أمس في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين لمدة أربعة أيام تنتهي يوم الخميس، بشرط أن يحمل المسافر شهادة خلو من فيروس كورونا والمعروف باختبار "PCR"، وفق ما أعلنت السفارة الفلسطينية في "القاهرة.

وأعرب دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.

ولفت السفير دياب اللوح إلى أن هذه الخطوة أتت في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.