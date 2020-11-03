افتتاح معرض اتحاد المستثمرات العرب بمدينة الجلالة

افتُتح، بمدينة الجلالة، معرض المنتجات المصرية والعربية والأفريقية المصاحب لمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، والذي يُعقد تحت شعار "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي".

وافتتح المعرض كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، والسيدة الأولى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية السيدة دينيس نياكيرو؛ والشيخة فجر بنت علي آل خليفة مملكة البحرين، ومساعد قائد قوات شرق القناة للتنمية اللواء محمد صابر.

وتضمنت المعروضات مجموعة من القطاعات الصناعية المتميزة من الأثاث والرخام والبردي، وغيرها من الصناعات التصديرية ذات الجودة العالية.

وانطلق أمس الاثنين، بمقر جامعة الدول العربية، مؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.. سياحة تنمية مستدامة. استثمار. صناعة وتجارة بينية " الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب ولجنة رجال الأعمال بالاتحاد؛ تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبالاشتراك مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، ورعاية وزارتى المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ وبمشاركة ممثلي وفود وشخصيات رفيعة المستوى من الدول العربية والأفريقية والأوروبية.

وتستكمل فعاليات المؤتمر على مدى 4 أيام حتى الخميس 5 نوفمبر الجاري بمدينة الجلالة؛ بحضور محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر؛ والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ ومساعد قائد قوات شرق القناة للتنمية والهيئة العربية للتصنيع.