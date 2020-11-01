انطلاق أعمال المؤتمر الـ23 لاتحاد المستثمرات العرب غدا

تنطلق غدا الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لاتحاد المستثمرات العرب تحت عنوان "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي"، والذي ينظمه الاتحاد بالاشتراك مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية وتحت رعاية الأمانة العامة للجامعة، على أن تستكمل فعاليات المؤتمر في مدينة "الجلالة" خلال الفترة من 3-5 نوفمبر المقبل، ويعد أول مؤتمر ومعرض على المستوى العالمي يعقد فى مدينة الجلالة منذ جائحة كورونا.

وأكدت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، في تصريحات الخميس الماضي، أنه يتم افتتاح المؤتمر في بيت العرب جامعة الدول العربية، لما لنا من انتماء عربي ودماء إفريقية، موضحة أن اختيار مدينة الجلالة يؤكد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستراتيجية المستقبلية التي يقدمها لصالح أبناءنا، ما يعد فخر لكل مصري وعربي.

وأشادت بشق الجبل الذي يمثل إعجازا على أرض مصر، وإطلاق مدينة جديدة متكاملة بها جامعة مصرية على أعلى مستوى تقنى وفني ومناطق سياحية خلابة ومركز ترفيهى عالمي، معربة عن فخرها بشان إقامة أول مؤتمر عربي دولى بحضور فعلي، مع تطبيق كل الإجراءات الإحترازية تحسبا لفيروس كورونا، مؤكدة حضور منظمات دولية مثل الصحة العالمية والأغذية والزراعة "الفاو".

وأضافت "يسي"، يعتمد مؤتمرنا على فكرة الجلسات الثنائية بين أصحاب المشروعات والصناعات المتميزة والمستثمرين الراغبين في المشروعات ذات الدراسات الواضحة، مشيرة إلى أن من أبرز ضيوف المؤتمر جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينشاسا، تشاد، نيجيريا، السودان، جيبوتي، بالإضافة إلى مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وليبيا.

ومن جانبها، قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إن رعاية الجامعة للمؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب يرجع إلى الأهمية التي توليها الأمانة العامة للجامعة العربية لدعم منظمات المجتمع المدني العربية وإشراكهم في العمل العربي المشترك.

وأشارت إلى أن مثل هذه المؤتمرات تسهم بشكل كبير في دفع الحركة الاستثمارية للمرأة العربية من خلال تجمع كبار المستثمرات والمستثمرين في الدول العربية والأفريقية، مؤكدة أن الأمانة العامة من خلال آلياتها تولي اهتمامًا بالغًا بشأن الاستثمار العربي عامة وتمكين ودعم المرأة العربية المستثمرة خاصة.

وبدوره، أكد المستشار فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية الدور الذي تلعبه منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والأفريقية وتضافر الجهود للنهوض بالتبادل التجاري العربي – الأفريقي وتعظيم الاستثمارات المشتركة بالإضافة إلى حث الدول العربية والأفريقية على الاستثمار سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام في كافة المجالات الاستثمارية وخاصة مجال السياحة لما لها من دور هام في تقريب الشعوب وتأصيل العادات والتقاليد.

وأشار إلى أنه من المتوقع مشاركة شخصيات حكومية رفيعة المستوى من الدول العربية والأفريقية والمنظمات الدولية إلى جانب العديد من المستثمرات والمستثمرين العرب والأفارقة.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود جامعة الدول العربية في دعم منظمات المجتمع المدني العربية العاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، واستنادًا للدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، وانطلاقًا من التعاون القائم والمثمر بين الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشئون الاجتماعية –إدارة منظمات المجتمع المدني) واتحاد المستثمرات العرب.