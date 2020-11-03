"الضويني": أكثر من مليون طالب التحقوا بالتعليم الأزهري هذا العام

كشف الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن ارتفاع أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأزهري على مستوى الجمهورية، خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن أعداد المتقدمين هذا العام بلغ 921 ألف و723 طالب بالصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى 110 آلاف و562 تلميذأً برياض الأطفال.

وأضاف "الضويني"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح معهد "بهوت" الإعدادي الثانوي، بقسميه ‏العلمي والأدبي، في محافظة الدقهلية، أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على تطوير العنصر الفاعل في العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه تم تأهيل حوالي 1000 معلم خلال العام الجاري.

وجرى افتتاح معهد الفتيات بقرية "بهوت"، التابعة لمركز نبروه، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وبحضور الشيخ صالح جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور الشيخ السيد الجنيد، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية، ولفيف ‏من قيادات الأزهر والمحافظة.‏

وأضاف وكيل الأزهر أنه في عام 1070 سطعت في سماء القاهرة شمس الجامع الأزهر الشريف، والذي أصبح فيما بعد، بجهود الأوفياء والعلماء، شمساً تضيئ الدنيا بالعلم، وتنشر الثقافة الإسلامية، البعيدة عن التطرف والغلو، وتحافظ علي الهوية، ونشر العلوم الشرعية، والتصدي لتيارات التطرف، وتابع بقوله: "ونحن نحتفل بافتتاح نجم من نجوم الأزهر العامرة، أشرف علي تنفيذه مجموعة من الأوفياء".

وأشار إلى أن الأزهر الشريف أخذ خطوات جادة بتطوير المناهج الدراسية، بما يتواكب مع متطلبات العصر، من إدخال التكنولوجية الحديثة، حيث تم توفير أكثر من 41 ألف 199 جهاز حاسب آلي لتدريب الطلاب، كما تم الانتهاء من إعداد منهج تفاعلي للصفوف الثلاثة بالثانوية الأزهرية، ويجري حالياً إعداد حلقات "فيديو" للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى منهج تفاعلي لمرحلة رياض الأطفال، كما يجري بث حلقات على القنوات التلفزيونية.

وأكد أن لجان التطوير مستمرة في عملها، للتأكيد أن التعليم في الأزهر الشريف يوجه رسالة سلام للعالم أجمع، و"إننا نبارك لكم هذه الثمرة الأزهرية الجديدة، ونوصيكم بأن تكونوا على منهج الأزهر الشريف، والذي يحرص على مواكبة التطورات في مجال التعليم والأبنية التعليمية، مع توفير ‏سبل الراحة للطلاب، من خلال مناهج تواكب متطلبات العصر، ومعاهد متطورة وجديدة، تأكيداً ‏على أن التعليم يعد أول مراحل النهوض والتقدم والارتقاء بمصرنا الغالية".‏

وقدم "الضويني" خالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول ذكري المولد النبوي، داعياً الله أن يعيد علينا تلك الذكري العطرة بالأمن والأمان والاستقرار، مشيراً إلى أنه حضر لكي يشارك أهالي الدقهلية فرحتهم بافتتاح المعهد، الذي يُعد بحق صرحاً علمياً متميزاً.