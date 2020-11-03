السيطرة على حريق بـ"كشك كهرباء" على دائري الخصوص

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية على حريق اندلع في "كشك كهرباء" في منطقة حرم الطريق الدائري بمدينة الخصوص، دون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى رئيس مدينة الخصوص، اللواء نادر سعيد، إخطاراً باندلاع حريق في أحد أكشاك الكهرباء المجاورة للطريق الدائري، وعلى الفور، تم إخطار شركة "كهرباء الخانكة" لفصل التيار الكهربى، وجرى إخطار الحماية المدنية للتعامل مع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسيارتي إطفاء، من إخماد الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، سيطرت قوات الإطفاء والحماية المدنية على حريق شب في مكتب معهد بحوث المياه بالقناطر الخيرية، أسفر عن احتراق بعض الأثاث المكتبي، ولم تقع أي خسائر بشرية، ورجحت الأجهزة الأمنية أن الحريق بسبب "ماس كهربائي".

وبعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص الحريق ومعرفة أسبابه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربى، إخطاراً بالواقعة من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، تمكنتا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومع امتدادها إلى المكاتب المجاروة.