"بيطري الأقصر" يعقم شوارع المدينة للتخلص من حشرة "القراد"

أصدرت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، قبل قليل، بياناً ردت فيه على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود "حشرة غريبة"، تنتشر في شوارع الأقصر.

وقال الدكتور عاطف أحمد، مدير عام الطب البيطري، إنه بناءً على بلاغ من أحد المواطنين القاطنين بحارة "هنري – الصاغة"، غرب السكة الحديد بمدينة الأقصر، برصد "حشرة غريبة" في المنطقة، تم الانتقال على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين أنها حشرة "القراد"، التي تصيب الحيوانات، وتتكاثر بشدة خلال هذا الوقت من السنة، بسبب ملائمة الأحوال الجوية لتكاثرها ونموها.

وأضاف مدير الطب البيطري أن وجود تلك الحشرة يأتي نتيجة لتربية الحيوانات بالقرب من المنازل، وعدم الاهتمام بنظافة الأحواش والحيوانات داخلها، مشيراً إلى أنه تم مقاومة الحشرة باستخدام مركبات كيميائية تم رشها للقضاء عليها، وسيتم تكرار التعقيم مرات أخرى، للتأكد من التخلص من الحشرة نهائياً، وعدم ظهورها مرة أخرى.

وتابع "عاطف" بقوله إن ظهور هذه الحشرة لا يعتبر ظاهرة، ولا تشكل أي خطورة على صحة الإنسان، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية، ونظافة المنازل وأحواش الماشية.