"بيطري الأقصر" يعقم شوارع المدينة للتخلص من حشرة "القراد"
03:05 م | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
تطهير الشارع الذى انتشرت به الحشرات
أصدرت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، قبل قليل، بياناً ردت فيه على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود "حشرة غريبة"، تنتشر في شوارع الأقصر.
وقال الدكتور عاطف أحمد، مدير عام الطب البيطري، إنه بناءً على بلاغ من أحد المواطنين القاطنين بحارة "هنري – الصاغة"، غرب السكة الحديد بمدينة الأقصر، برصد "حشرة غريبة" في المنطقة، تم الانتقال على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين أنها حشرة "القراد"، التي تصيب الحيوانات، وتتكاثر بشدة خلال هذا الوقت من السنة، بسبب ملائمة الأحوال الجوية لتكاثرها ونموها.
وأضاف مدير الطب البيطري أن وجود تلك الحشرة يأتي نتيجة لتربية الحيوانات بالقرب من المنازل، وعدم الاهتمام بنظافة الأحواش والحيوانات داخلها، مشيراً إلى أنه تم مقاومة الحشرة باستخدام مركبات كيميائية تم رشها للقضاء عليها، وسيتم تكرار التعقيم مرات أخرى، للتأكد من التخلص من الحشرة نهائياً، وعدم ظهورها مرة أخرى.
وتابع "عاطف" بقوله إن ظهور هذه الحشرة لا يعتبر ظاهرة، ولا تشكل أي خطورة على صحة الإنسان، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية، ونظافة المنازل وأحواش الماشية.