محافظ أسوان يؤكد تكثيف حملات التفتيش من الطب البيطرى على الأسواق

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية مواصلة الجهود البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها على مستوى المحافظة، مع تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من جودة وصلاحية مختلف اللحوم ومنتجاتها المعروضة بالأسواق.

جاء ذلك أثناء استعراض المحافظ تقرير الجهود المبذولة لمديرية الطب البيطرى، اليوم، خلال 7 شهور ماضية بمختلف المراكز والمدن، حيث أشار الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى، إلى أنه تنفيذا للتوجيهات المشددة من محافظ أسوان بمنع عمليات الذبح خارج المجازر المعنية، فقد تم الإشراف على أعمال الذبح لعدد 9 آلاف و291 حيواناً بمجازر المحافظة المختلفة.

وأكد صالح أن الحملات التفتيشية المتواصلة على الأسواق أسفرت عن ضبط 4 آلاف و754 كجم من اللحوم والمنتجات الغذائية المخالفة للصلاحية وشروط السلامة الغذائية، كما تم تنظيم 14 ندوة ومؤتمراً تثقيفياً لرفع الوعى بأهمية الإرشادات والطرق الوقائية للحفاظ على رؤوس الأغنام والماشية وحمايتها ضد الأمراض المعدية، وأوضح الدكتور أحمد صالح أن المديرية نجحت فى تحصين عدد 13 ألفاً و500 طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور، بجانب تحصين 11 ألفاً و617 حيواناً ضد الأمراض المعدية والوبائية ومنها أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجدرى والجلد العقدى والتسمم الدموى وطاعون المجترات.

ولفت إلى أنه تم توقيع الكشوف وإجراء الفحوصات البيطرية على 12 ألفاً و430 حيواناً وطائراً بمختلف أنواعها مع تقديم العلاج للحالات المرضية منها بالمجان، كما تم التعامل مع 3 آلاف و567 كلباً ضالاً، فضلاً عن التأمين على 8 آلاف و477 حيواناً مختلفاً والقيام بأعمال الترقيم لـ12 ألفاً و283 حيواناً، وذلك لسهولة متابعتها وتوفير الخدمات التأمينية والبيطرية لها بالشكل المطلوب، وتابع مدير عام الطب البيطرى بأن هناك مروراً ميدانياً بصفة دورية لتفقد 43 وحدة بيطرية على مستوى المحافظة من أجل متابعة سير العمل بها والتنبيه على زيادة نشاط الأدوية السيادية كالرش والتجريع والعلاج الاقتصادى وضمان توفير أرصدة كافية منها بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.